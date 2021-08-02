Артем БЕСЕДИН: «Буду учиться ходить заново»

Форвард «Динамо» - о восстановлении после травмы

  • 02.08.2021 21:54
  • 3629 просмотров
  • 5 комментариев
Артем БЕСЕДИН: «Буду учиться ходить заново»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Нападающий «Динамо» Киев Артем Беседин рассказал о том, как проходит восстановление после тяжелой травмы колена, которую он получил во время матча против Швеции на Евро-2020:

«Настроение уже получше, если сравнивать с тем, что было в первые дней десять. В общей сложности гипс на ноге надо носить шесть недель, осталось еще две. После того, как его снимут, врачи сделают повторное МРТ и затем оденут на ногу специальный брейс. Уже в нем смогу потихоньку наступать на ногу, так сказать, буду учиться ходить заново.

Что касается сроков восстановления и возвращения в общую группу, то что-либо конкретное можно будет говорить лишь после того, как будет сделана повторная МРТ. Будет это в середине августа, и затем начнется длительный период восстановления.

Добавлю, что за это время мне звонили многие люди и я получил множество сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления, читал также слова президента «Динамо», причем Игорь Михайлович сказал мне их также в личном разговоре. Все это для меня очень важно и помогло преодолеть сложный этап в жизни и карьере. Теперь я точно знаю, что восстановлюсь и вернусь только сильнее».

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Источник — ФК Динамо Киев

(18 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Brian
    online
      Brian, 02.08.2021 22:55
    -6
    Не торопись, Артёмка, заново учиться ходить, до 35 время есть, а там и на заслуженную пенсию можно идти.
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    Max30
    online
      Max30, 02.08.2021 22:36
    -8
    Что-то я не понял,он ведь в Турции сразу после Эвро без гипса бегал,на фото всех норм ходил
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    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 02.08.2021 22:16
    +8
    Що тут скажеш? Молодець!!!
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    Pavel Boyarchuk
      Pavel Boyarchuk, 02.08.2021 22:04
    +11
    Завдяки твоїй сміливості ми змогли перемогти!
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    DK1970
      DK1970, 02.08.2021 22:01
    +12
    Поправляйся!!!
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