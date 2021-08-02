Артем БЕСЕДИН: «Буду учиться ходить заново»

Нападающий «Динамо» Киев Артем Беседин рассказал о том, как проходит восстановление после тяжелой травмы колена, которую он получил во время матча против Швеции на Евро-2020:

«Настроение уже получше, если сравнивать с тем, что было в первые дней десять. В общей сложности гипс на ноге надо носить шесть недель, осталось еще две. После того, как его снимут, врачи сделают повторное МРТ и затем оденут на ногу специальный брейс. Уже в нем смогу потихоньку наступать на ногу, так сказать, буду учиться ходить заново.

Что касается сроков восстановления и возвращения в общую группу, то что-либо конкретное можно будет говорить лишь после того, как будет сделана повторная МРТ. Будет это в середине августа, и затем начнется длительный период восстановления.

Добавлю, что за это время мне звонили многие люди и я получил множество сообщений с пожеланиями скорейшего выздоровления, читал также слова президента «Динамо», причем Игорь Михайлович сказал мне их также в личном разговоре. Все это для меня очень важно и помогло преодолеть сложный этап в жизни и карьере. Теперь я точно знаю, что восстановлюсь и вернусь только сильнее».