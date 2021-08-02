Ярославский поблагодарил фанов за рекордную посещаемость матчей Металлиста

Ярославский пообещал, что усилит команду яркими игроками

  • 02.08.2021 16:22
  • 1162 просмотра
  • 4 комментария
Ярославский поблагодарил фанов за рекордную посещаемость матчей Металлиста

Высокий интерес болельщиков к играм футбольного клуба «Металлист» на родной домашней арене — это лучшая мотивация для его развития. Об этом в эфире телеканала «Футбол 1/2/3» в программе «Большой футбол» заявил бизнесмен Александр Ярославский, инвестор ФК «Металлист», координатор подготовки Харькова к Суперкубку.

«Я хочу поблагодарить болельщиков — мы сейчас работаем, получается, вместе. Потому что полный стадион не может не радовать. Это давление и на меня, и на футболистов. Это огромная, классная поддержка, за которую низкий поклон нашим болельщикам!», — сказал Ярославский, отвечая на вопрос ведущего программы как он воспринимает 35 тысяч болельщиков на трибунах, вдохновляет ли это бизнесмена на дальнейшее развитие ФК «Металлист».

Как известно, харьковский стадион собрал 35 260 зрителей на поединок 2-го тура Первой лиги Украины между клубами «Металлист» и «Ужгородом». Такая численность болельщиков на матче — это абсолютный рекорд Первой лиги за все время ее существования. Зрительский интерес подогревался еще и тем, что этот матч — первая игра возрожденного «Металлиста» на родной арене.

Ярославский пообещал, что усилит команду яркими игроками, чтобы привлекать на стадион еще больше болельщиков.

«Мы будем усиливать «Металлист». Вчера ночью (с субботы на воскресенье — Ред.) был подписан контракт с Матеусом. Он через неделю, скорее всего, уже будет в Харькове. Нам нужен центральный нападающий — теперь он у нас есть. Сегодня не играл Маилтон — решили его поберечь по каким-то причинам, я не знаю. Основная задача — это команда. Это шпилеры, это игра. Вернуть или привлечь зрителей на стадион мы можем только одним — игрой команды. Это и есть первая задача, — рассказал Ярославский, и добавил: За год в Премьер-лигу мы выйдем уже таким составом, что будь здоров!».

Отвечая на вопрос ведущего в студии, каков размер трансферного бюджета футбольного клуба «Металлист», Ярославский пообещал не считать денег ради высокого класса игры: «Если бы меня в течение игры спросили сколько я готов выложить, я бы выложил столько, что у меня волосы мои зашевелились бы на голове. — пошутил инвестор «Металлиста». — Вопрос будет только в качестве игры. В сумме вопрос стоять не будет».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 02.08.2021 17:07
    0
    DonbassCity1, 02.08.2021 16:39
    ... пи.дарасы известная кричалка)
    Ссылка
    DonbassCity1
    online
      DonbassCity1, 02.08.2021 16:39
    0
    rus, 02.08.2021 16:29
    Жёлто синие!
    ... пи.дарасы известная кричалка)
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 16:38
    -2
    Владленыч иди на президента Украины
    Желательно в той футболке что вчера был.
    Мы тебе верим.
    Владленыч наш президент
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 02.08.2021 16:29
    -1
    Жёлто синие!
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности