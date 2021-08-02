ФОТО. Динамо показало новый клубный автобус

«Динамо» объявило о приобретении нового автобуса для первой команды - Setra (подразделение компании Daimler AG), серия S 516 HDH.
Автобус сделан с учетом всех пожеланий клуба. Это эксклюзивная внутренняя «начинка» (дизайн, аккустика и т.д.) и максимальная безопасность.
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Источник — ФК Динамо Киев
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