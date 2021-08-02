ФОТО. Динамо показало новый клубный автобус

Автобус выполнен в бело-синих цветах

  • 02.08.2021 12:29
  • 1248 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Динамо показало новый клубный автобус
© fcdynamo.kiev.ua

«Динамо» объявило о приобретении нового автобуса для первой команды - Setra (подразделение компании Daimler AG), серия S 516 HDH.

Автобус сделан с учетом всех пожеланий клуба. Это эксклюзивная внутренняя «начинка» (дизайн, аккустика и т.д.) и максимальная безопасность.

 

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Источник — ФК Динамо Киев

(1 голос)

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Комментарии
    Maks23
    online
      Maks23, 02.08.2021 12:29
    +1
    Классный автобус!
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 02.08.2021 12:29
    +1
    Классный автобус!
    Ссылка
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