МИХАЙЛЕНКО: «Для роли тренера сборной отлично подойдут Ребров и Маркевич»

Эксперт высказался о ситуации в сборной Украины

  • 02.08.2021 12:00
  • 937 просмотров
  • 7 комментариев
МИХАЙЛЕНКО: «Для роли тренера сборной отлично подойдут Ребров и Маркевич»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Шевченко

Известный украинский тренер Дмитрий Михайленко порассуждал об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

«Если честно, то для меня эта новость стала неожиданной. Хотелось бы услышать все заинтересованные стороны, почему так произошло.

Выбираться из этой ситуации сине-желтым будет сложнее. Для того, чтобы коллективу понять требования нового наставника, нужно время. Не знаю, как на счет результата, но на игре сборной это точно скажется.

Кандидатуры на пост тренера? В первую очередь нужно учитывать авторитет наставника. Думаю, из действующих специалистов для этой роли вполне подошел бы Сергей Ребров. Уверен, что и Мирон Маркевич справился бы с этой ролью.

Работу Шевченко подытожу как отличную. Андрей Николаевич привил команде игровой стиль, которого не было до этого. Наставник убедил подопечных, что можно играть в современный футбол и при этом добиваться результата. И, в конце концов, тот же исторический результат на Евро-2020 говорит сам за себя. Многие могут кивать на везение, но, как говорится, счет на табло», - сказал Михайленко.

Читайте также: С чем и зачем Шевченко оставил сборную Украины.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    gajvir
    online
      gajvir, 02.08.2021 12:16
    +1
    Якщо хочемо прогресу - Ребров або іноземний спеціаліст, якщо ризикнути - Григорчук, Скрипник , Вернидуб, хочемо вернутися в епоху- Фоменка - Маркевич , і на великий жаль мабуть так і буде.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 02.08.2021 12:13
    +1
    Павелко и Шэва подставили сборную.
    Маркевич? За годы в УАФ он только давал интервью, от дел ушел.
    У Реброва контракт.
    Остальные? А кто они? Где они?
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 02.08.2021 12:10
    0
    Пеп Гвардиола
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 02.08.2021 12:09
    0
    Роман Григорчукк!
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 02.08.2021 12:08
    0
    давайте уже без динамовских сердец!
    Ссылка
    zzg77
    online
      zzg77, 02.08.2021 12:08
    -2
    Петраков, а ещё лучше Скрипник.
    Ссылка
    alefteev77
    online
      alefteev77, 02.08.2021 12:03
    -1
    Петраков или Григорчук.
    Ссылка
    gajvir
    online
      gajvir, 02.08.2021 12:16
    +1
    Якщо хочемо прогресу - Ребров або іноземний спеціаліст, якщо ризикнути - Григорчук, Скрипник , Вернидуб, хочемо вернутися в епоху- Фоменка - Маркевич , і на великий жаль мабуть так і буде.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 02.08.2021 12:13
    +1
    Павелко и Шэва подставили сборную.
    Маркевич? За годы в УАФ он только давал интервью, от дел ушел.
    У Реброва контракт.
    Остальные? А кто они? Где они?
    Ссылка
    Шони
    online
      Шони, 02.08.2021 12:10
    0
    Пеп Гвардиола
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 02.08.2021 12:09
    0
    Роман Григорчукк!
    Ссылка
    Вячеслав Круссер
    online
      Вячеслав Круссер, 02.08.2021 12:08
    0
    давайте уже без динамовских сердец!
    Ссылка
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