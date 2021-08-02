МИХАЙЛЕНКО: «Для роли тренера сборной отлично подойдут Ребров и Маркевич»

Известный украинский тренер Дмитрий Михайленко порассуждал об уходе Андрея Шевченко с поста главного тренера сборной Украины.

«Если честно, то для меня эта новость стала неожиданной. Хотелось бы услышать все заинтересованные стороны, почему так произошло.

Выбираться из этой ситуации сине-желтым будет сложнее. Для того, чтобы коллективу понять требования нового наставника, нужно время. Не знаю, как на счет результата, но на игре сборной это точно скажется.

Кандидатуры на пост тренера? В первую очередь нужно учитывать авторитет наставника. Думаю, из действующих специалистов для этой роли вполне подошел бы Сергей Ребров. Уверен, что и Мирон Маркевич справился бы с этой ролью.

Работу Шевченко подытожу как отличную. Андрей Николаевич привил команде игровой стиль, которого не было до этого. Наставник убедил подопечных, что можно играть в современный футбол и при этом добиваться результата. И, в конце концов, тот же исторический результат на Евро-2020 говорит сам за себя. Многие могут кивать на везение, но, как говорится, счет на табло», - сказал Михайленко.

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