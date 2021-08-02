24 игрока. Шахтер отправился в Бельгию на матч квалификации Лиги чемпионов

Сегодня «Шахтер» отправился в Бельгию, где 3 августа сыграет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Генка».
Наставник Роберто Де Дзерби взял на игру 24 футболиста.
Старт встречи в 21:00.
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Источник — ФК Шахтер Донецк
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ШАХТАР!!!...
🇺🇦. ⚽. 🇺🇦
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