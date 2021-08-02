24 игрока. Шахтер отправился в Бельгию на матч квалификации Лиги чемпионов

Тренер Роберто Де Дзерби готовится к первому большому тесту

  • 02.08.2021 10:45
  • 1124 просмотра
  • 5 комментариев
24 игрока. Шахтер отправился в Бельгию на матч квалификации Лиги чемпионов
© shakhtar.com

Сегодня «Шахтер» отправился в Бельгию, где 3 августа сыграет первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов против «Генка».

Наставник Роберто Де Дзерби взял на игру 24 футболиста.

Старт встречи в 21:00.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(3 голоса)

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Комментарии
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 02.08.2021 11:04
    0
    Чекаємо на перемогу! Успіхів вам!
    ШАХТАР!!!...
    🇺🇦. ⚽. 🇺🇦
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 02.08.2021 11:01
    0
    А можно сразу всех на поле выпустить?
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 02.08.2021 11:01
    0
    Только победа
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 02.08.2021 11:00
    0
    ждем с победой!!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 10:56
    0
    Удачи
    Ссылка
    ingvar8888
    online
      ingvar8888, 02.08.2021 11:04
    0
    Чекаємо на перемогу! Успіхів вам!
    ШАХТАР!!!...
    🇺🇦. ⚽. 🇺🇦
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 02.08.2021 11:01
    0
    А можно сразу всех на поле выпустить?
    Ссылка
    makss7777
    online
      makss7777, 02.08.2021 11:01
    0
    Только победа
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 02.08.2021 11:00
    0
    ждем с победой!!
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 02.08.2021 10:56
    0
    Удачи
    Ссылка
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