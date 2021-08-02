Рейтинг WTA. Костюк и Калинина обновили рекорды, подъем Бондаренко

На прошлой неделе все внимание любителей тенниса было приковано к Олимпийским играм, где украинка Элина Свитолина завоевала бронзовую награду, а олимпийской чемпионкой стала Белинда Бенчич, а серебро у Маркеты Вондроушовой.

В топ-10 изменений не произошло.

Самый большой рывок совершили Анастасия Соболева (+86), Марианна Закарлюк (+21) и Катерина Бондаренко (+19). На четыре строчки поднялась Марта Костюк, которая вновь обновила свой рекорд и теперь занимает 58-е место. Также по несколько позиций добавили Ангелина Калинина и Катерина Козлова.



Украинки в рейтинге WTA

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