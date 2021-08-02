Рейтинг WTA. Костюк и Калинина обновили рекорды, подъем Бондаренко

В топ-10 изменений не произошло

  • 02.08.2021 10:14
  • 1117 просмотров
  • 1 комментарий
Рейтинг WTA. Костюк и Калинина обновили рекорды, подъем Бондаренко
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

На прошлой неделе все внимание любителей тенниса было приковано к Олимпийским играм, где украинка Элина Свитолина завоевала бронзовую награду, а олимпийской чемпионкой стала Белинда Бенчич, а серебро у Маркеты Вондроушовой.

В топ-10 изменений не произошло.

Самый большой рывок совершили Анастасия Соболева (+86), Марианна Закарлюк (+21) и Катерина Бондаренко (+19). На четыре строчки поднялась Марта Костюк, которая вновь обновила свой рекорд и теперь занимает 58-е место. Также по несколько позиций добавили Ангелина Калинина и Катерина Козлова.
 
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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    kollekciy
    online
      kollekciy, 02.08.2021 11:00
    0
    Марта сидячи дома на лікуванні та розважаючись в Буковелі, піднімається в рейтингу швидше ніж виграючи купу ігор на турнірах.
    По початковій сітці Олімпіади було відчуття що Марті там нічого не світило б. Але те як легко там почали зливатися Топи, наводило на думку, що можливо і пройшла б кудись, якщо б була здорова.
    Ссылка
    kollekciy
    online
      kollekciy, 02.08.2021 11:00
    0
    Марта сидячи дома на лікуванні та розважаючись в Буковелі, піднімається в рейтингу швидше ніж виграючи купу ігор на турнірах.
    По початковій сітці Олімпіади було відчуття що Марті там нічого не світило б. Але те як легко там почали зливатися Топи, наводило на думку, що можливо і пройшла б кудись, якщо б була здорова.
    Ссылка
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