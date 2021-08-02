Виктор ВАЦКО: «Как теперь сборной Украины заканчивать отбор ЧМ-2022?»

Известный комментатор и журналист Виктор Вацко прокомментировал ситуацию с уходом из сборной Украины тренера Андрея Шевченко.

«Я вижу так, что одна из сторон готова к переговорному процессу, к торгу по поводу контракту. Я в заявлении Шевченко прочитал то, что контракт закончен. Но там не было, что я не буду продлевать контракт и ухожу в клуб. Для меня этот пост Шевченко - не точка, а три точки».

«Ситуация странная. И почему УАФ молчит? Никаких комментариев, никаких объяснений. И как теперь заканчивать квалификацию ЧМ-2022? Если новый тренер выведет на чемпионат мира, то он молодец, герой».

«А если нет, то он всегда может сказать, что начинал отбор не он, там Шевченко не выиграл три матча», - сказал Вацко.

Отбор ЧМ-2021 возобновится в сентябре.