Виктор ВАЦКО: «Как теперь сборной Украины заканчивать отбор ЧМ-2022?»

Известный журналист оценил ситуацию в сборной Украины

  • 02.08.2021 10:11
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  • 2 комментария
Виктор ВАЦКО: «Как теперь сборной Украины заканчивать отбор ЧМ-2022?»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Известный комментатор и журналист Виктор Вацко прокомментировал ситуацию с уходом из сборной Украины тренера Андрея Шевченко.

«Я вижу так, что одна из сторон готова к переговорному процессу, к торгу по поводу контракту. Я в заявлении Шевченко прочитал то, что контракт закончен. Но там не было, что я не буду продлевать контракт и ухожу в клуб. Для меня этот пост Шевченко - не точка, а три точки».

«Ситуация странная. И почему УАФ молчит? Никаких комментариев, никаких объяснений. И как теперь заканчивать квалификацию ЧМ-2022? Если новый тренер выведет на чемпионат мира, то он молодец, герой».

«А если нет, то он всегда может сказать, что начинал отбор не он, там Шевченко не выиграл три матча», - сказал Вацко.

Отбор ЧМ-2021 возобновится в сентябре.

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Источник — Великий футбол

(11 голосов)

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Комментарии
    CheMP
    online
      CheMP, 02.08.2021 10:29
    -4
    ооо,ну началось! Шевочка любимый-дорогой,да на кого же ты нас покинул...что за плач?! на нём мир сошёлся,что ли?! ещё и шантажирует УАФ на повышение зарплаты? интересно,конечно! с таким отношением игроков к сборной НИ С ПАЗИКОМ,НИ С КАКИМ-НИБУДЬ СПАЛЛЕТТИ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ! будет всё такой же разброд и шатания
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    pike1
    online
      pike1, 02.08.2021 10:18
    -5
    ну початок був такий собі, так що, думаю, в Катар ми не поїдемо, так що чекаємо нового тренера і сподіваємось на наступний відбір
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