Сборная США обыграла Мексику и завоевала Золотой кубок КОНКАКАФ

В Лас-Вегасе состоялся финальный поединок Золотого кубка КОНКАКАФ. В главном матче турнира сборная США со счетом 1:0 обыграла Мексику и завоевала трофей.
Победный гол на 117-й минуте забил Майлз Робинсон.
Кубок КОНКАКАФ. Финал
США – Мексика – 1:0
Гол: Робинсон, 117.
США: Тернер, Белло (Вайнс, 65), Кэннон (Мур, 65), Робинсон, Уильямсон (Бусио, 87), Сэндс, Льетхет (Ролдан, 66), Акоста, Арриола (Джоаккини, 87), Хопп (Кесслер, 120), Зардес.
Мексика: Талавера, Араухо, Родригес, Морено (Сальседо, 44; Сепульведа, 105), Альварес, Дос Сантос (Гутьеррес, 76), Гальярдо, Пинеда (Писарро, 76), Эррера, Корона (Родригес, 90), Фунес Мори (Пулидо, 105).
Предупреждения: Эррера (72), Акоста (113), Гальярдо (114), Альварес (117).
Отметим, что США выиграли Кубок КОНКАКАФ в 7-й раз, у Мексики 11 титулов.
Источник — Sport.ua
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