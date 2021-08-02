Кривбасс усилил тренерский штаб знаменитым игроком команды

Тренерский штаб криворожского «Кривбасса» усилил специалист Андрей Купцов.

Андрей Купцов защищал цвета «Кривбасса» в 80–х и 90–х годах, сыграв за это время 98 матчей во всех турнирах. Мастер спорта Украины, имеет тренерский диплом высшей категории – UEFA Pro. Родился 23 января 1971 в Кривом Роге. Имеет младшего брата Алексея, который также стал профессиональным футболистом.

Карьеру начал в «Кривбассе» в 1987 году, за который в течение следующих трех лет сыграл 67 матчей.

Карьера футболиста (амплуа: защитник, полузащитник): Кривбасс Кривой Рог (1987–1989, 1995–1998) – 98 матчей, Шахтер (1989–1995) – 47, Шахтер-2 Донецк (1992) – 20/3 гола, Шахтер (дубль) (1989–1990) – 33/4, Колос Краснодар, Россия (1995) – 17, Кремень Кременчуг (1995–1996) – 18, Карпаты (1996–1997) – 12, Виктор Запорожье (1998 –1999) – 1, Торпедо Запорожье (1998–1999) – 27, Металлург Донецк (1999–2001) – 15/1, Машиностроитель Дружковка (1999–2000) – 4/1.

Тренерскую деятельность начал также в Кривом Роге в 2002 году в молодежных командах «Кривбасса». В ноябре–декабре 2004 года исполнял обязанности главного тренера первой команды.

Тренерская карьера: Кривбасс Кривой Рог (молодежные команды) (2002–2004, 2005–2006) – тренер, Кривбасс Кривой Рог (2004) – и. о. главного тренера, Кривбасс Кривой Рог (молодежные команды) (2005–2007) – старший тренер, Интер Баку, Азербайджан (2007–2009) – тренер, Александрия (2010–2012, 2019–2021) – тренер, Александрия (2012–2013) – главный тренер, Александрия (молодежная команда) (2015–2019) – старший тренер, Карпаты (2013–2014) – тренер, Карпаты (дубль) (2013–2014) – старший тренер.