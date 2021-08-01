США – Мексика. Прогноз на матч Вячеслава Грозного

Прогноз эксперта на финал Золотого Кубка КОНКАКАФ

  • 01.08.2021 21:35
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США – Мексика. Прогноз на матч Вячеслава Грозного
© ФК Динамо Киев. Вячеслав Грозный

Известный украинский тренер Вячеслав Грозный сделал прогноз на финальный матч Золотого Кубка КОНКАКАФ США – Мексика.

«Финал Золотого Кубка КОНКАКАФ предвижу очень интересным. Американцы уже шесть раз завоевывали этот очень почетный трофей. Кстати в июне этого года сборная США выиграла Лигу Наций КОНКАКАФ, обыграв, кстати, мексиканцев со счетом 3:2. Мексиканцы, кстати, вообще мало пропускают. На Золотом Кубке КОНКАКАФ они впервые пропустили от Канады в полуфинале (2:1).

В рейтинге ФИФА американцы занимают 20-е место, а мексиканцы – 11-е. Вне всякого сомнения, Мексика – самая титулованная команда на этом турнире. Мексиканцы 16 раз играли на чемпионате мира и дважды доходили до четвертьфиналов в 70-м и 86-м годах. Кстати, эти оба турнира были для них домашними мундиалями. А в 2012-м году Мексика выиграла Олимпиаду. 18 раз Мексика принимала участие в Золотом Кубке КОНКАКАФ. 11 раз они победили на этом турнире, дважды взяли серебро, а пять раз – бронзу. У Мексики очень сильный тренер аргентинец Херардо Мартинес, который тренировал сборную Парагвая, «Барселону» (что мало, кому удается), сборную Аргентины. С 2019-го года Мартинес тренирует сборную Мексики. Это очень сильный, опытный, 58-летний тренер.

Я в преддверии финала давал большую аналитику и предполагал увидеть финал Мексика – Катар. Я обосновал это тем, что у американцев нет основных игроков, а Катар играет основным составом. Но в полуфинале с США при счете 0:0 катарцы не реализовали пенальти. А пробил мимо ворот опытнейший форвард «Аль-Садда» Хассан Аль-Хайдос. А на 86-й минуте Гьяси Зардес, который вышел на замену, забил единственный гол в матче и вывел США в финал. Хотя катарцы по многим показателям превзошли соперника. Я это внимательно проанализировал. Это и по ударам по воротам, и по отборам мяча, но нужно забивать было Катару. Тем более Катар забивает почти в каждом матче. До этого поединка они не забили аж 5 декабря 2019 года, где они с таким же счетом 0:1 уступили Саудовской Аравии в полуфинале Arabian Gulf Cup.
Мексиканцы вообще почти не пропускают. Семь матчей кряду они не пропускали, но забили им канадцы в полуфинале. Характер сборной Мексики и сборной США позволил им забить победные мячи в самой концовке полуфинальных матчей и выйти в финал.

Мексиканские сборники очень высокого уровня, имеют большой международный опыт, играют они в именитых европейских клубах. Альварес играет в «Аяксе», Гуттьерес в ПСВ, Араухо в «Сельте», Эррера в «Атлетико», Корона в «Порту», Морено после того, как сменил ряд европейских клубов, сейчас выступает за «Монтеррей». Сальседо после того, как выступал за «Фиорентину» и «Айнтрахт», играет за «Тигрес УАНЛ». Дос Сантос играл за «Барселону» и «Вильярреал», а сейчас он защищает цвета «Лос-Анджелес Гэлакси». Это все очень серьезные футболисты. Там классный тренер.
Да, финалы всегда достаточно упорны и непредсказуемы. Сборная США – хозяйка этого Золотого Кубка КОНКАКАФ, но я, несмотря ни на что, победителем вижу мексиканцев», - сказал Грозный.

Матч США – Мексика состоится 2-го августа. Начало встречи в 03:30.

Вячеслав Грозный – известный украинский тренер. Возглавлял «Ниву» Винница, «Днепр», «Арсенал» Киев, «Металлург» Запорожье, «Говерлу». Также работал с российским «Тереком», болгарским «Левски», грузинским «Динамо» Тбилиси, казахстанскими «Тоболом», «Иртышем» и «Шахтером» Караганда.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Вячеслав Грозный, Sport.ua

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