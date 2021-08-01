ФОТО. Яремчук провел первую тренировку в Бенфике

Главный тренер «орлов» Жорже Жезуш руководил тренировкой на поле

  • 01.08.2021 22:11
  • 2070 просмотров
  • 2 комментария
ФОТО. Яремчук провел первую тренировку в Бенфике
© ФК Бенфика. Роман Яремчук

Украинский форвард Роман Яремчук провел первую тренировку в португальской «Бенфике».

Сначала прошло занятие в тренажерном зале под наблюдением тренера по физподготовке. Затем главный тренер «орлов» Жорже Жезуш руководил тренировкой на футбольном поле.

Пресс-служба клуба из Лиссабона опубликовала фотографии тренировки Романа Яремчука.

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Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
    0667852359
    online
      0667852359, 01.08.2021 22:30
    +2
    Удачи Роман!!!Чтоб травмы обходили тебя стороной!!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.08.2021 22:17
    +5
    Удачі! ... і щоб без травм!
    Ссылка
    ALKOSruLKA
    online
      ALKOSruLKA, 01.08.2021 22:17
    +5
    Удачі! ... і щоб без травм!
    Ссылка
    0667852359
    online
      0667852359, 01.08.2021 22:30
    +2
    Удачи Роман!!!Чтоб травмы обходили тебя стороной!!
    Ссылка
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