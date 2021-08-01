ФОТО. Яремчук провел первую тренировку в Бенфике

Украинский форвард Роман Яремчук провел первую тренировку в португальской «Бенфике».
Сначала прошло занятие в тренажерном зале под наблюдением тренера по физподготовке. Затем главный тренер «орлов» Жорже Жезуш руководил тренировкой на футбольном поле.
Пресс-служба клуба из Лиссабона опубликовала фотографии тренировки Романа Яремчука.
📸 Yaremchuk já treinou no #BenficaCampus!#DeTodosUm pic.twitter.com/CJEOcLjWjJ— SL Benfica (@SLBenfica) August 1, 2021
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Источник — Sport.ua
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