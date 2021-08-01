Александр КУЧЕР: «Не будем заострять внимание на сопернике»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер рассказал о подготовке к домашней игре 2 тура Первой лиги против «Ужгорода».

«Мы, прежде всего, отталкиваемся от своей игры. Не будем заострять внимание на сопернике. Информации предостаточно, смотрим, готовимся.

Видно, что Ужгород на равных играл с Прикарпатьем, но свои моменты не реализовали, так что готовимся в полном настрое», - добавил наставник.

Поединок «Металлист» - «Ужгород» состоится 1 августа. Начало - 18:45.