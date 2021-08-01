Александр КУЧЕР: «Не будем заострять внимание на сопернике»

Главный тренер «Металлиста» Александр Кучер рассказал о подготовке к домашней игре 2 тура Первой лиги против «Ужгорода».
«Мы, прежде всего, отталкиваемся от своей игры. Не будем заострять внимание на сопернике. Информации предостаточно, смотрим, готовимся.
Видно, что Ужгород на равных играл с Прикарпатьем, но свои моменты не реализовали, так что готовимся в полном настрое», - добавил наставник.
Поединок «Металлист» - «Ужгород» состоится 1 августа. Начало - 18:45.
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Источник — Футбол 1/2/3
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