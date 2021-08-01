Мирон МАРКЕВИЧ: «Это должно быть решение Шевченко»

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич в прокомментировал пост Андрея Шевченко об уходе из сборной Украины.

– Заявление Шевченко в инстаграме означает, что он покидает сборную Украины?

– Я не знаю. Ничего вам об этом не могу сказать. С Шевченко я не разговаривал, а как будет дальше зависит от него и от УАФ.

– Ведутся разговоры о новом контракте?

– Насколько я знаю, он сейчас в отпуске, а завтра уже можно будет о чем-то говорить. Честно говоря, я не в курсе дел. Это должно быть его решение, – сказал Маркевич.