Мирон МАРКЕВИЧ: «Это должно быть решение Шевченко»

Глава комитета сборных УАФ Мирон Маркевич в прокомментировал пост Андрея Шевченко об уходе из сборной Украины.
– Заявление Шевченко в инстаграме означает, что он покидает сборную Украины?
– Я не знаю. Ничего вам об этом не могу сказать. С Шевченко я не разговаривал, а как будет дальше зависит от него и от УАФ.
– Ведутся разговоры о новом контракте?
– Насколько я знаю, он сейчас в отпуске, а завтра уже можно будет о чем-то говорить. Честно говоря, я не в курсе дел. Это должно быть его решение, – сказал Маркевич.
Источник — Трибуна
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.