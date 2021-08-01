В чемпионате Украины сыграл четырехтысячный игрок

Юбиляром стал защитник «Черноморца» Петр Долгов

  • 01.08.2021 15:09
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В чемпионате Украины сыграл четырехтысячный игрок
© ФК Черноморец. Петр Долгов

После второго игрового дня 2-го тура, в котором первые матчи в элитном дивизионе провели четыре футболиста, число участников чемпионатов Украины достигло ровно четырех тысяч. Юбиляром оказался вышедший на замену в начале второго тайма 21-летний защитник «Черноморца» Петр Долгов.

Наибольшее количество игроков дебютировало в УПЛ в рядах «Карпат» - 238, запорожского «Металлурга» - 237, «Черноморца» - 204, «Динамо» и «Зари» - по 191. Наименьшее - за «Металлист 1925» - 2, «Десну», «Днепр-1» - по 17, «Ингулец» и «Минай» - по 18.

 

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Юрий Ляховецкий, Sport.ua

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