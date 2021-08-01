Лилль – ПСЖ. Прогноз на матч Младена Бартуловича

Капитан «Ингульца» Младен Бартулович сделал прогноз на матч Суперкубка Франции «Лилль» – «ПСЖ».

«Встречаются лучшие команды Франции по итогам прошлого сезона. «Лилль» триумфально выиграл Лигу 1, обогнав ПСЖ на одно очко. А парижане завоевали трофей Кубка Франции, обіграв в финале Монако (2:0).

88 раз встречались между собой соперники. 33 раза выиграл ПСЖ, 30 раз победил Лилль, 25 раз команды сыграли вничью. В том сезоне ПСЖ не выигрывал у «Лилля» и даже не забивал этой команде. В рамках Лиги 1 «Лилль» дома сыграл вничью 0:0 с парижанами, а затем в столице Франции «доги» победили со счетом 0:1.

ПСЖ мощно усилился в межсезонье. Я думаю, парижская команда стала только сильнее. Но в матче за Суперкубок Франции с «Лиллем» парижанам просто не будет. Это первая игра сезона, все хотят выиграть трофей. Но поставлю на победу ПСЖ в этой игре, потому что они будут по-спортивному злые после того, как не выиграли чемпионат Франции в прошлом сезоне», - сказал Бартулович.

Матч «Лилль» – «ПСЖ» состоится 1-го августа. Начало встречи в 21:00.

Младен Бартулович – известный хорватский футболист, капитан «Ингульца». Большую часть карьеры играл в Украине. Бартулович защищал цвета «Днепра», «Кривбасса», «Арсенала» Киев, «Ворсклы», «Карпат» и «Волыни». Также 34-летний хавбек поиграл за хорватский «Хайдук» и польский «Медзь».