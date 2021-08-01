ВИДЕО. Как развлекаются футболисты Ливерпуля

В этом ролике вы увидите, как развлекаются футболисты «Ливерпуля» Вирджил Ван Дейк, Джо Гомес и Джоел Матип. Игроки выяснят, кто из них лучше играет в боулинг. Дружеская и веселая атмосфера чувствуется даже через экран.
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Источник — Sport.ua
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