Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Колоса в ЛК

Во вторник, 3 августа, состоится первый поединок 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором «Колос» будет принимать карагандинский «Шахтер».
Матч в Ковалевке обслужит судейская бригада из Дании. Главным арбитром назначен Петер Кьесгор, а на линиях ему будут помогать Виктор Скитте и Еспер Даль. Четвертым арбитром станет Мортен Крог.
Поединок «Колос» – «Шахтер» начнется в 21:00.
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Источник — Sport.ua
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