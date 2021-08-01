Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Колоса в ЛК

Во вторник, 3 августа, состоится первый поединок 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором «Колос» будет принимать карагандинский «Шахтер».

Матч в Ковалевке обслужит судейская бригада из Дании. Главным арбитром назначен Петер Кьесгор, а на линиях ему будут помогать Виктор Скитте и Еспер Даль. Четвертым арбитром станет Мортен Крог.

Поединок «Колос» – «Шахтер» начнется в 21:00.