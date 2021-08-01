Стала известна бригада арбитров, которая рассудит матч Генк – Шахтер

Во вторник, 3 августа, состоится первый поединок 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов, в котором «Генк» будет принимать донецкий «Шахтер».

Матч на «Луминус Арене» обслужит судейская бригада из Греции. Главным арбитром назначен Тасос Сидиропулос, а на линиях ему будут помогать Полихронис Костарас и Лазарос Димитриадис. Четвертым арбитром станет Агелос Эвангелу.

Интересно, что Сидиропулос должен был работать на матче Лиги наций Швейцария - Украина, который так и не состоялся.

Поединок «Генк» – «Шахтер» начнется в 21:00 по киевскому времени.