Евгений СЕЛИН: «В Металлисте сложно было конкурировать»

Защитник «Десны» Евгений Селин вспомнил о своем выступлении за «Металлист» и переходе в «Ворсклу».

«Когда я перешел в «Металлист», мне было сложно конкурировать с Ганцарчиком. Я пришел как левый защитник, мог сыграть в центре. Мирон Богданович (Маркевич – прим. Sport.ua) тогда не слишком привлекал молодых игроков. «Металлист» ставил серьезные задачи, и результат был на первом месте. В тот момент конкурировать было сложно, поэтому я и ушел в аренду в Полтаву, чтобы набраться игровой практики, получить школу игры в высшей лиге. На тот момент состав «Металлиста» был реально сильный и они добивались тех результатов, которые перед ними ставило руководство.

В Полтаве я получил доверие тренера (в то время «Ворсклу» возглавлял Николай Павлов – прим. Sport.ua), он мне доверял каждый матч, верил в меня, и из-за этого я вырос как футболист. Оттуда я попал в молодежную сборную, потом – в национальную команду, играл с «Ворсклой» в групповом раунде Лиги Европы. И оттуда я перешел в киевское «Динамо».