Евгений СЕЛИН: «В Металлисте сложно было конкурировать»

Защитник «Десны» вспомнил о своем переходе из харьковского «Металлиста» в полтавскую «Ворсклу»

  • 01.08.2021 01:40
  • 177 просмотров
  • 1 комментарий
Евгений СЕЛИН: «В Металлисте сложно было конкурировать»
© ФК Десна. Евгений Селин

Защитник «Десны» Евгений Селин вспомнил о своем выступлении за «Металлист» и переходе в «Ворсклу».

«Когда я перешел в «Металлист», мне было сложно конкурировать с Ганцарчиком. Я пришел как левый защитник, мог сыграть в центре. Мирон Богданович (Маркевич – прим. Sport.ua) тогда не слишком привлекал молодых игроков. «Металлист» ставил серьезные задачи, и результат был на первом месте. В тот момент конкурировать было сложно, поэтому я и ушел в аренду в Полтаву, чтобы набраться игровой практики, получить школу игры в высшей лиге. На тот момент состав «Металлиста» был реально сильный и они добивались тех результатов, которые перед ними ставило руководство.

В Полтаве я получил доверие тренера (в то время «Ворсклу» возглавлял Николай Павлов – прим. Sport.ua), он мне доверял каждый матч, верил в меня, и из-за этого я вырос как футболист. Оттуда я попал в молодежную сборную, потом – в национальную команду, играл с «Ворсклой» в групповом раунде Лиги Европы. И оттуда я перешел в киевское «Динамо».

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Источник — ПроФутбол

(2 голоса)

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Комментарии
    BekXan
    online
      BekXan, 01.08.2021 01:48
    0
    Ты дно ,какая конкуренция?
    Ссылка
    BekXan
    online
      BekXan, 01.08.2021 01:48
    0
    Ты дно ,какая конкуренция?
    Ссылка
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