Кривбасс хочет вернуться на стадион Металлург и ждет сборную и Кубок

Вице-президент клуба Первой лиги «Кривбасс» Артем Гагарин рассказал о том, что в следующем году должна завершиться реконструкция арены Металлург.

Клуб рассчитывает, что в Кривой Рог тогда сможет приехать сборная Украины, а также можно будет организовать финал Кубка или Суперкубка Украины.

«Реконструкция стадиона «Металлург» идет быстрыми темпами. И уже в следующем сезоне «Кривбасс» сможет там играть. Возможно, и сборная Украины приедет в Кривой Рог. Возможно, восстановленный «Металлург» сможет принять финал Кубка Украины, Суперкубок Украины. Сейчас мы ждем, когда завершится строительство».

«Но и сами строим. У нас небольшое строительство, которое идет на стадионе «Горняк». Планируется еще одна большая трибуна, чтобы общее количество мест на стадионе равнялась 4500. Эта цифра позволяет принимать матчи УПЛ. Также через два-три месяца планируется установка освещения», - сказал Гагарин.