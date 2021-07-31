Кривбасс хочет вернуться на стадион Металлург и ждет сборную и Кубок

Проводится реконструкция арены в Кривом Роге

  • 31.07.2021 20:11
  • 1405 просмотров
  • 2 комментария
Кривбасс хочет вернуться на стадион Металлург и ждет сборную и Кубок
© 0564.ua

Вице-президент клуба Первой лиги «Кривбасс» Артем Гагарин рассказал о том, что в следующем году должна завершиться реконструкция арены Металлург.

Клуб рассчитывает, что в Кривой Рог тогда сможет приехать сборная Украины, а также можно будет организовать финал Кубка или Суперкубка Украины.

«Реконструкция стадиона «Металлург» идет быстрыми темпами. И уже в следующем сезоне «Кривбасс» сможет там играть. Возможно, и сборная Украины приедет в Кривой Рог. Возможно, восстановленный «Металлург» сможет принять финал Кубка Украины, Суперкубок Украины. Сейчас мы ждем, когда завершится строительство».

«Но и сами строим. У нас небольшое строительство, которое идет на стадионе «Горняк». Планируется еще одна большая трибуна, чтобы общее количество мест на стадионе равнялась 4500. Эта цифра позволяет принимать матчи УПЛ. Также через два-три месяца планируется установка освещения», - сказал Гагарин.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Кривбасс

(8 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    slafko
    online
      slafko, 31.07.2021 20:36
    +1
    Пока Зе у власти надо успеть в вышке закрепится.
    Ссылка
    игробизнес
    online
      игробизнес, 31.07.2021 20:32
    0
    Трибуна Pfizer будет первой.
    Ссылка
    slafko
    online
      slafko, 31.07.2021 20:36
    +1
    Пока Зе у власти надо успеть в вышке закрепится.
    Ссылка
    игробизнес
    online
      игробизнес, 31.07.2021 20:32
    0
    Трибуна Pfizer будет первой.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности