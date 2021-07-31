Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Довбик - лучший. Такого форварда в Украине нет»

Тренер доволен прогрессом нападающего

  • 31.07.2021 18:05
  • 2535 просмотров
  • 6 комментариев
Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Довбик - лучший. Такого форварда в Украине нет»
© scdnipro1.com.ua

Тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич считает, что форвард Артем Довбик по своему профилю сейчас - лучший в Украине.

«Такого форварда в Украине нет. Довбик - лучший форвард в Украине. По профилю в УПЛ такого нет. Их и в Европе не так много. Он постоянно хочет прогрессировать. У Артема была тяжелая травма, пропустил почти год, но у него есть желание прогрессировать».

«Уход в топ-чемпионат? Вот я молодой выступал за «Динамо» Загреб и уехал потом сразу в «Реал». Я правильно поступил? Или нужно было еще поиграть год-два в Хорватии? У Довбика похожая ситуация».

«Я думаю, определенный опыт ты должен набрать, чтобы там быть в основе. И тебя должны приобрести за деньги. Тогда ты получишь шанс на ошибку. А если тебя за ноль подписали, то...», - считает Йовичевич.

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Источник — FootballHub

(15 голосов)

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Комментарии
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 31.07.2021 19:08
    0
    Довбык и Яремчука-все. Источник Супрягу уже в Дженоа сплавил(на хер он там только нужен?), Мораес мертвый, Кулач-этот чемпионат покажет, на что человек способен и вообщем то все. Всё, что есть в наличии из нападающих для сборной на мой взгляд.
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 31.07.2021 18:45
    +4
    Та да, з форвардами у нас проблеми. На фоні теперішніх навіть Міля, Селезньов і Гладкий - супертопи.
    Про Шеву взагалі мовчу.
    Яремчук і Довбик, на вас уся надія.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 31.07.2021 18:33
    -1
    Евгений Павлович, 31.07.2021 18:20
    А Супряга?
    что Супряга?
    Ссылка
    Евгений Павлович
    online
      Евгений Павлович, 31.07.2021 18:20
    +1
    А Супряга?
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 31.07.2021 18:19
    +1
    inoj, 31.07.2021 18:17
    "Такого форварда в Україні немає."
    А Довбик де? В Барбадосі?
    то ж футболісти, а не професори філології)
    Ссылка
    inoj
    online
      inoj, 31.07.2021 18:17
    -5
    "Такого форварда в Україні немає."
    А Довбик де? В Барбадосі?
    Ссылка
    Владислав Антонов
    online
      Владислав Антонов, 31.07.2021 18:45
    +4
    Та да, з форвардами у нас проблеми. На фоні теперішніх навіть Міля, Селезньов і Гладкий - супертопи.
    Про Шеву взагалі мовчу.
    Яремчук і Довбик, на вас уся надія.
    Ссылка
    Евгений Павлович
    online
      Евгений Павлович, 31.07.2021 18:20
    +1
    А Супряга?
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 31.07.2021 18:19
    +1
    inoj, 31.07.2021 18:17
    "Такого форварда в Україні немає."
    А Довбик де? В Барбадосі?
    то ж футболісти, а не професори філології)
    Ссылка
    andrei saenko
    online
      andrei saenko, 31.07.2021 19:08
    0
    Довбык и Яремчука-все. Источник Супрягу уже в Дженоа сплавил(на хер он там только нужен?), Мораес мертвый, Кулач-этот чемпионат покажет, на что человек способен и вообщем то все. Всё, что есть в наличии из нападающих для сборной на мой взгляд.
    Ссылка
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