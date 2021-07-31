Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Довбик - лучший. Такого форварда в Украине нет»

Тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич считает, что форвард Артем Довбик по своему профилю сейчас - лучший в Украине.

«Такого форварда в Украине нет. Довбик - лучший форвард в Украине. По профилю в УПЛ такого нет. Их и в Европе не так много. Он постоянно хочет прогрессировать. У Артема была тяжелая травма, пропустил почти год, но у него есть желание прогрессировать».

«Уход в топ-чемпионат? Вот я молодой выступал за «Динамо» Загреб и уехал потом сразу в «Реал». Я правильно поступил? Или нужно было еще поиграть год-два в Хорватии? У Довбика похожая ситуация».

«Я думаю, определенный опыт ты должен набрать, чтобы там быть в основе. И тебя должны приобрести за деньги. Тогда ты получишь шанс на ошибку. А если тебя за ноль подписали, то...», - считает Йовичевич.