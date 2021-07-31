Коваленко в запасе Аталанты на контрольный матч, Малиновского нет в заявке

«Аталанта» 31 июля проведет товарищеский матч с «Порденоне». Встреча начнется в 17:30 по Киеву.
Украинский хавбек Виктор Коваленко остался в запасе «Аталанты» на этот матч.
Другой украинец, лидер клуба Руслан Малиновский не попал в заявку на игру.
Напомним, что 28 июля Малиновский только вернулся в расположение клуба после операции.
👥 I nostri 11!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) July 31, 2021
💪 Our #StartingXI to face Pordenone!#AtalantaPordenone #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/BioJepTHj7
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Источник — Sport.ua
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