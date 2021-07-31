Коваленко в запасе Аталанты на контрольный матч, Малиновского нет в заявке

«Аталанта» 31 июля проведет товарищеский матч с «Порденоне». Встреча начнется в 17:30 по Киеву.

Украинский хавбек Виктор Коваленко остался в запасе «Аталанты» на этот матч.

Другой украинец, лидер клуба Руслан Малиновский не попал в заявку на игру.

Напомним, что 28 июля Малиновский только вернулся в расположение клуба после операции.