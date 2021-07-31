Ингулец – Заря. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 2-го тура Премьер-лиги Украины «Ингулец» – «Заря».

«В стартовом туре УПЛ «Шахтер» выиграл у «Ингульца» со счетом 2:1, а «Заря» проиграла «Александрии» (0:1). Обе команды проиграли первые поединки нового сезона.

В своей истории соперники играли пять раз (по два раза в рамках УПЛ и спаррингов, а также один раз в Кубке Украины). Сначала в 2019 году «Ингулец» выиграл у «Зари» в Кубке Украины (2:1). Затем в товарищеских матчах «Заря» выиграла у команды из Петрово со счетом 3:1 и сыграла с ней вничью 3:3. В прошлом сезоне УПЛ «Ингулец» на своем поле расписал мировую с луганчанами (1:1), а «Заря» у себя дома победила со счетом 2:0. Как мы видим, во всех матчах между «Зарей» и «Ингульцом» было забито минимум два мяча.

Здесь поставлю на ничейку. «Заря» в первом туре проиграла. А «Ингулец» вроде так упирался с «Шахтером» и еще мог зацепиться за ничью при удачном стечении обстоятельств. Поэтому в матче «Ингулец» – «Заря» поставлю на ничейку», - сказал Нагорняк.

Матч «Ингулец» – «Заря» состоится 2-го августа. Начало встречи в 19:30.

Сергей Нагорняк – в прошлом известный украинский футболист. Выступал за «Ворсклу», винницкую «Ниву», житомирский «Химик», московский «Спартак», «Днепр», «Металлург» из Новомосковска, донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Волынь», «Ирпень» и китайские клубы. Сыграл 14 матчей за сборную Украины. Ныне работает тренером сборной Украины U-16.