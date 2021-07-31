Динамо – Верес. Прогноз на матч Сергея Нагорняка

Прогноз эксперта на матч 2-го тура УПЛ

  • 31.07.2021 16:46
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Динамо – Верес. Прогноз на матч Сергея Нагорняка
© ФК Динамо Киев

Известный украинский тренер Сергей Нагорняк сделал прогноз на матч 2-го тура Премьер-лиги Украины «Динамо» – «Верес».

«Динамо», которое будет выступать в групповом раунде Лиги чемпионов, матчем с «Вересом» начнет играть в новом сезоне УПЛ. В первом туре киевляне не играли, а потому для них эта встреча с командой из Ровно будет первой в сезоне 2021/2022. «Верес», который в том сезоне победил в Первой лиге Украины, в 1-м туре УПЛ сыграл вничью 0:0 с «Колосом».

В своей истории «Динамо» и «Верес» играли 12 раз. Ровненская команда выиграла у киевлян только раз в 2018-м году и тогда встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу «Вереса». В остальных поединках киевляне 8 раз победили и три встречи завершились вничью. По забитым-пропущенным динамовцы ведут 30:8.

При всем уважении к «Вересу», для «Динамо» это будет первая официальная игра сезона. Они к ней готовились, и матч будет в Киеве. Думаю, «Верес» будет упираться, но «Динамо» победит», - сказал Нагорняк.

Матч «Динамо» – «Верес» состоится 1-го августа. Начало встречи в 19:30.

Сергей Нагорняк – в прошлом известный украинский футболист. Выступал за «Ворсклу», винницкую «Ниву», житомирский «Химик», московский «Спартак», «Днепр», «Металлург» из Новомосковска, донецкий «Шахтер», киевский «Арсенал», запорожский «Металлург», «Волынь», «Ирпень» и китайские клубы. Сыграл 14 матчей за сборную Украины. Ныне работает тренером сборной Украины U-16.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Сергей Нагорняк, Sport.ua

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