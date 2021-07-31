Сборная Беларуси проведет домашние матчи отбора на ЧМ-2022 в Казани

5 и 8 сентября сборная Беларуси проведет домашние матчи отбора на чемпионат мира-2022 против Уэльса и Бельгии соответственно.

УЕФА официально сообщил о том, что поединки пройдут в Казани на стадионе «Центральный». УЕФА отказывается проводить матчи под своей эгидой на территории Беларуси из-за политической ситуации в стране.

На данный момент Беларусь с тремя очками в активе идет четвертой в отборочной группе Е. Кроме Бельгии и Уэльса, соперниками команды являются Чехия и Эстония.