Сборная Беларуси проведет домашние матчи отбора на ЧМ-2022 в Казани

5 и 8 сентября сборная Беларуси проведет домашние матчи отбора на чемпионат мира-2022 против Уэльса и Бельгии соответственно.
УЕФА официально сообщил о том, что поединки пройдут в Казани на стадионе «Центральный». УЕФА отказывается проводить матчи под своей эгидой на территории Беларуси из-за политической ситуации в стране.
На данный момент Беларусь с тремя очками в активе идет четвертой в отборочной группе Е. Кроме Бельгии и Уэльса, соперниками команды являются Чехия и Эстония.
Источник — УЕФА
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