Сборная Беларуси проведет домашние матчи отбора на ЧМ-2022 в Казани

Проводить матчи у себя в стране белорусам запрещено

  • 31.07.2021 16:40
  • 1089 просмотров
  • 3 комментария
Сборная Беларуси проведет домашние матчи отбора на ЧМ-2022 в Казани
© Getty Images/Global Images Ukraine

5 и 8 сентября сборная Беларуси проведет домашние матчи отбора на чемпионат мира-2022 против Уэльса и Бельгии соответственно.

УЕФА официально сообщил о том, что поединки пройдут в Казани на стадионе «Центральный». УЕФА отказывается проводить матчи под своей эгидой на территории Беларуси из-за политической ситуации в стране.

На данный момент Беларусь с тремя очками в активе идет четвертой в отборочной группе Е. Кроме Бельгии и Уэльса, соперниками команды являются Чехия и Эстония.

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Источник — УЕФА

(4 голоса)

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Комментарии
    tima fialko
    online
      tima fialko, 31.07.2021 17:54
    0
    Це вже занадто.Схоже для УЄФА таких країн як Україна і Білорусь не існує-одних викинули з Ліги націй,іншим заборонено грати у власній країні.Це кубло, на чолі з Чеферином,треба давно розігнати.Білоруській опозиціі,Тихановській, треба гостро засудити цю наругу над їх державою.І тут Лукашенко ні до чого- футбольні чиновники УЄфА принизили весь народ.
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 31.07.2021 17:26
    +1
    Все равно этим калекам ничего не светит: так пусть проводят свои " домашки" хоть на Гималаях😁
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 31.07.2021 17:07
    0
    А чё так близко? Можно было и в новосибе играть
    Ссылка
    ArsenyPilat
    online
      ArsenyPilat, 31.07.2021 17:26
    +1
    Все равно этим калекам ничего не светит: так пусть проводят свои " домашки" хоть на Гималаях😁
    Ссылка
    tima fialko
    online
      tima fialko, 31.07.2021 17:54
    0
    Це вже занадто.Схоже для УЄФА таких країн як Україна і Білорусь не існує-одних викинули з Ліги націй,іншим заборонено грати у власній країні.Це кубло, на чолі з Чеферином,треба давно розігнати.Білоруській опозиціі,Тихановській, треба гостро засудити цю наругу над їх державою.І тут Лукашенко ні до чого- футбольні чиновники УЄфА принизили весь народ.
    Ссылка
    Олег Мандрівник
    online
      Олег Мандрівник, 31.07.2021 17:07
    0
    А чё так близко? Можно было и в новосибе играть
    Ссылка
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