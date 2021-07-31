ПЯТОВ: «Переход в Динамо? Я столько лет в Шахтере, это будет некрасиво»

37-летний вратарь не собирается уходить из донецкого клуба

  • 31.07.2021 15:31
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  • 1 комментарий
ПЯТОВ: «Переход в Динамо? Я столько лет в Шахтере, это будет некрасиво»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов рассказал об интересе со стороны других клубов.

«Все упирается в семью. Где семье комфортно? В Киеве есть «Динамо» и «Шахтер». В «Динамо» я не перейду Я уже столько в «Шахтере», что это будет некрасиво.

Многим возрастным игрокам приходят предложения из Греции и Турции. В Турции любят футболистов по старше, поднять имидж клуба за их счет, но до конкретики не добивал этот вопрос.

Знакомый предложил вариант поиграть в Японии, потому что местная J-Лига сейчас на подъеме, но не как китайская. Там сразу астрономические зарплаты сделали и сейчас все уезжают, потому что это не привлекло популярности, а в Японии как страна развивается, так и футбол постепенно выходит на уровень», — сказал Пятов.

Ранее Пятов рассказал, почему решил продлить контракт с «Шахтером».

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    Face Control
    online
      Face Control, 31.07.2021 15:35
    -2
    Андрюха, развпятьлетние не твой уровень.
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