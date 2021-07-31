ПЯТОВ: «Переход в Динамо? Я столько лет в Шахтере, это будет некрасиво»

Голкипер «Шахтера» Андрей Пятов рассказал об интересе со стороны других клубов.

«Все упирается в семью. Где семье комфортно? В Киеве есть «Динамо» и «Шахтер». В «Динамо» я не перейду Я уже столько в «Шахтере», что это будет некрасиво.

Многим возрастным игрокам приходят предложения из Греции и Турции. В Турции любят футболистов по старше, поднять имидж клуба за их счет, но до конкретики не добивал этот вопрос.

Знакомый предложил вариант поиграть в Японии, потому что местная J-Лига сейчас на подъеме, но не как китайская. Там сразу астрономические зарплаты сделали и сейчас все уезжают, потому что это не привлекло популярности, а в Японии как страна развивается, так и футбол постепенно выходит на уровень», — сказал Пятов.

Ранее Пятов рассказал, почему решил продлить контракт с «Шахтером».