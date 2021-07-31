Юный талант Аякса погиб в автокатастрофе

В «Аяксе» случилась трагедия. Как сообщает пресс-служба клуба, игрок академии клуба Ноа Гессер погиб в результате автокатастрофы. Ноа погиб вместе со своим братом в пятницу, 30 июля.

Гессер присоединился к «Аяксу» в 2018 году, перейдя из любительской команды «Альфенс Бойс». Он играл за юношескую команду на позиции форварда.

Клуб сообщил, что ближайшие товарищеские матчи будет начинать с минуты молчания, а футболисты «Аякса» выйдут на поле с траурными повязками.

Ранее в ДТП погиб украинский футболист Игорь Цимбалистый.