Евгений ПОДЛЕПЕНЕЦ: «Уже почувствовали разницу между лигами»

Полузащитник «Металлиста» Евгений Подлепенец не ждет в воскресенье легкой прогулки.

«Очень хорошо, что «Альянс» не снимается с чемпионата. С ними в Сумах всем будет тяжело. Рад, что взяли там 3 очка. Что касается «Ужгорода», то никакой недооценки с нашей стороны и быть не может, несмотря на поражение этой команды со счетом 0:6 в первом туре. Готовимся со всей ответственностью.

Разницу между Второй и Первой лигами уже прочувствовали, она большая. Здесь все команды укомплектованы, все дают бой. Настраиваемся серьезно.

Знаем, что болельщики ждут от нас только побед. И мы этого ждем. В Первой лиге тяжелее, я уже сказал. Но будем стараться», — сказал Подлепенец.

Матч 2-го тура чемпионата Первой лиги «Металлист» — «Ужгород» состоится в воскресенье, 1 августа. Начало в 18:45.