Евгений ПОДЛЕПЕНЕЦ: «Уже почувствовали разницу между лигами»

Хавбек «Металлиста» готовится к поединку с «Ужгородом»

  • 31.07.2021 14:10
  • 557 просмотров
  • 1 комментарий
Евгений ПОДЛЕПЕНЕЦ: «Уже почувствовали разницу между лигами»
© ФК Металлист. Евгений Подлепенец

Полузащитник «Металлиста» Евгений Подлепенец не ждет в воскресенье легкой прогулки.

«Очень хорошо, что «Альянс» не снимается с чемпионата. С ними в Сумах всем будет тяжело. Рад, что взяли там 3 очка. Что касается «Ужгорода», то никакой недооценки с нашей стороны и быть не может, несмотря на поражение этой команды со счетом 0:6 в первом туре. Готовимся со всей ответственностью.

Разницу между Второй и Первой лигами уже прочувствовали, она большая. Здесь все команды укомплектованы, все дают бой. Настраиваемся серьезно.

Знаем, что болельщики ждут от нас только побед. И мы этого ждем. В Первой лиге тяжелее, я уже сказал. Но будем стараться», — сказал Подлепенец.

Матч 2-го тура чемпионата Первой лиги «Металлист» — «Ужгород» состоится в воскресенье, 1 августа. Начало в 18:45.

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Источник — ФК Металлист

(3 голоса)

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Комментарии
    cucumber
    online
      cucumber, 31.07.2021 14:23
    0
    Жека, ждем чудесный игры от тебя. Ты всегда один из лучших на футбольном поле! Чудесная техника и великолепный удар. Браво!
    Ссылка
    cucumber
    online
      cucumber, 31.07.2021 14:23
    0
    Жека, ждем чудесный игры от тебя. Ты всегда один из лучших на футбольном поле! Чудесная техника и великолепный удар. Браво!
    Ссылка
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