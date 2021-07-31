ФОТО. Сборная самых дорогих футболистов в мире

Авторитетный портал Transfermarkt составил символическую сборную самых дорогих футболистов в мире. Каждый из вошедших в нее игроков был куплен за реальные деньги.

Пальму первенства в команде удерживает бразильский форвард Неймар, который летом 2017 гола перешел из «Барселоны» в парижский ПСЖ за €222 миллиона.

На втором месте французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, которого парижский клуб выкупил у «Монако» за €145 миллионов летом 2018 года.

На третьей строчке расположился французский вингер Усман Дембеле. Каталонская «Барселона» заплатила за него дортмундской «Боруссии» €135 миллионов летом 2017 года.