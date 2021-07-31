Олег КУДРИК: «Доволен, что не в аренде»

Голкипер «Мариуполя» Олег Кудрик высказался о своем полноценном контракте после череды аренд.
«Доволен, что не в аренде. Хочется уже быть в клубе на постоянной основе. Я не люблю, когда меня дергают туда-сюда. У меня есть контракт сейчас, это уже легче, ты работаешь, знаешь свои условия, а не возвращаешься туда-сюда, не ходишь по командам. Поэтому в принципе я доволен, что перешел на постоянной основе в «Мариуполь», - сказал Кудрик.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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