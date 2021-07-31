ФОТО. Вацко сходил на рыбалку с Денисовым и похвастался уловом

Известный украинский комментатор Виктор Вацко сходил на рыбалку с директором телеканалов «Футбол 1/2/3» Александром Денисовым и похвастался добытым уловом.
«По утреннему клеву вопросов нет», — прокомментировал Вацко фотографию.
Рыбалка — одно из любимых хобби Вацко, которому он посвящает много свободного времени.
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Источник — Instagram
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