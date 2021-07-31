Павел РЕБЕНОК: «Остаюсь в футболе. Просто перешел на новый уровень»

36-летний экс-полузащитник «Ворсклы» Павел Ребенок, который недавно завершил карьеру футболиста, рассказал, что сподвигло его на этот шаг.

— Что сподвигло тебя завершить активную карьеру?

— Если честно, то я как бы и не планировал заканчивать, но мне предложили должность в тренерском штабе молодежной команды, поделиться своим опытом с нашими, так сказать, талантами, передать им все свои знания. Мне эта идея понравилась. Главное, что я остаюсь в футболе, просто перешел на новый уровень (улыбается).

— Выходя на поле в последнем туре прошлого чемпионата в матче против «Миная», ты знал, что это твой последний матч на высшем уровне?

— К тому времени у меня заканчивался контракт. Были разные разговоры. Да, я не знал, но в глубине души это чувствовал.