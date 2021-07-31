Павел РЕБЕНОК: «Остаюсь в футболе. Просто перешел на новый уровень»

Бывший футболист «Ворсклы» вошел в тренерский штаб молодежной команды полтавского клуба

  • 31.07.2021 11:00
  • 374 просмотра
  • 4 комментария
Павел РЕБЕНОК: «Остаюсь в футболе. Просто перешел на новый уровень»
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний экс-полузащитник «Ворсклы» Павел Ребенок, который недавно завершил карьеру футболиста, рассказал, что сподвигло его на этот шаг.

— Что сподвигло тебя завершить активную карьеру?
— Если честно, то я как бы и не планировал заканчивать, но мне предложили должность в тренерском штабе молодежной команды, поделиться своим опытом с нашими, так сказать, талантами, передать им все свои знания. Мне эта идея понравилась. Главное, что я остаюсь в футболе, просто перешел на новый уровень (улыбается).  

— Выходя на поле в последнем туре прошлого чемпионата в матче против «Миная», ты знал, что это твой последний матч на высшем уровне?
— К тому времени у меня заканчивался контракт. Были разные разговоры. Да, я не знал, но в глубине души это чувствовал.

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Источник — zbirna.com

(2 голоса)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 31.07.2021 11:33
    0
    Денис Торопцев, 31.07.2021 11:26
    Та їм пофіг. Писаки.
    Що з воза впало - не вирубаєш і тупором ...
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 31.07.2021 11:26
    0
    garik_trinity, 31.07.2021 11:25
    Кто такой Ребенов?
    Та їм пофіг. Писаки.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 31.07.2021 11:25
    0
    Кто такой Ребенов?
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 31.07.2021 11:20
    +1
    Ребенок його прізвище.
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 31.07.2021 11:20
    +1
    Ребенок його прізвище.
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 31.07.2021 11:33
    0
    Денис Торопцев, 31.07.2021 11:26
    Та їм пофіг. Писаки.
    Що з воза впало - не вирубаєш і тупором ...
    Ссылка
    Денис Торопцев
    online
      Денис Торопцев, 31.07.2021 11:26
    0
    garik_trinity, 31.07.2021 11:25
    Кто такой Ребенов?
    Та їм пофіг. Писаки.
    Ссылка
    garik_trinity
    online
      garik_trinity, 31.07.2021 11:25
    0
    Кто такой Ребенов?
    Ссылка
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