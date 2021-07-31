Александр ХАЦКЕВИЧ: «Давление в сборной с Динамо не сравнить»

Бывший главный тренер сборной Беларуси, киевского «Динамо» и волгоградского «Ротора» Александр Хацкевич рассказал, где было больше стресса — в сборной или в «Динамо».

«В большом клубе давление намного выше. Оно и в сборной серьезное — все-таки представляешь свою страну, — но с тем, что было в Киеве, все же не сравнить. В «Динамо» было омоложение команды — это неблагоприятный период для тренера, но, как показало время, молодые игроки, на которых мы сделали ставку, завоевывают титулы для клуба и здорово проявляют себя в сборной», — отметил Хацкевич.

Хацкевич возглавлял «Динамо» с 2017 по 2019 годы.