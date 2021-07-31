Тренер Руха: «Наши заготовки застанут Ворсклу врасплох»

Старший тренер львовского «Руха» Виталий Романюк рассказал о подготовке к матчу 2 тура украинской Премьер-лиги против полтавской «Ворсклы».
«Могу сказать», что футболисты правильно отреагировали после поражения «Металлисту 1925». Тонус, настрой, отношение к работе является профессиональным. Вчерашняя тренировка прошла с большой самоотдачей. Нет никаких вопросов.
Внесем коррективы, укажем нашим игрокам на сильные стороны и подготовим некоторые заготовки, которые застанут врасплох соперника.
Поединок «Ворскла» – «Рух» состоится в воскресенье, 1 августа. Начало – 19:30.
Источник — Футбол 1/2/3
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