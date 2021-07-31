Черноморец – Днепр-1. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 2-го тура УПЛ «Черноморец» – «Днепр-1»:

«В первом матче после возвращения в УПЛ «Черноморец» встречался на выезде с «Десной», и черниговцы в этой встрече победили со счетом 3:0. «Днепр-1» играл на выезде с «Ворсклой», и этот поединок завершился в голевую ничью 2:2.

Только раз играли между собой эти соперники, и было это в 2017 году в рамках Кубка Украины. Тогда со счетом 1:0 победили днепряне.

Интересный матч будет. В первом туре одесситы проиграли, а днепряне сыграли вничью. Поставлю на то, что «Днепр-1» не проиграет «Черноморцу», – сказал Козьбан.

Матч «Черноморец» – «Днепр-1» состоится 31 июля. Начало встречи – в 19:30.