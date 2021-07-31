Минай – Александрия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 2-го тура УПЛ «Минай» – «Александрия»:

«Александрия» в первом туре в выездном матче победила «Зарю» со счетом 0:1 благодаря голу Ивана Калюжного в первом тайме. «Минай» еще не играл в этом сезоне УПЛ.

Три раза играли между собой оппоненты, и все три встречи состоялись в рамках прошлого сезона. Два раза победила «Александрия» и один раз выиграл «Минай». Интересно, что в первом противостоянии этих команд в рамках УПЛ «Минай» дома выиграл у «Александрии» (3:0).

Но затем в матче Кубка Украины александрийцы на своем поле победили закарпатцев со счетом 3:0. А потом в матче Премьер-лиги Украины «Александрия» также на домашней арене со счетом 3:0 выиграла у «Миная». То есть, по голам александрийцы ведут со счетом 6:1 в очных противостояниях этих команд.

Интересный матч будет. «Александрия» играет на выезде, а для «Миная» это будет первый матч сезона. Поставлю на то, что «Александрия» не проиграет «Минаю» на выезде», – сказал Козьбан.

Матч «Минай» – «Александрия» состоится 31 июля. Начало встречи – в 17:00.