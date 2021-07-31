Минай – Александрия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана

Украинский нападающий сделал прогноз на матч 2-го тура УПЛ

  • 31.07.2021 04:09
  • 37 просмотров
  • 0 комментариев
Минай – Александрия. Прогноз на матч Дмитрия Козьбана
© ФК Александрия

Украинский нападающий Дмитрий Козьбан сделал прогноз на матч 2-го тура УПЛ «Минай» – «Александрия»:

«Александрия» в первом туре в выездном матче победила «Зарю» со счетом 0:1 благодаря голу Ивана Калюжного в первом тайме. «Минай» еще не играл в этом сезоне УПЛ.

Три раза играли между собой оппоненты, и все три встречи состоялись в рамках прошлого сезона. Два раза победила «Александрия» и один раз выиграл «Минай». Интересно, что в первом противостоянии этих команд в рамках УПЛ «Минай» дома выиграл у «Александрии» (3:0).

Но затем в матче Кубка Украины александрийцы на своем поле победили закарпатцев со счетом 3:0. А потом в матче Премьер-лиги Украины «Александрия» также на домашней арене со счетом 3:0 выиграла у «Миная». То есть, по голам александрийцы ведут со счетом 6:1 в очных противостояниях этих команд.

Интересный матч будет. «Александрия» играет на выезде, а для «Миная» это будет первый матч сезона. Поставлю на то, что «Александрия» не проиграет «Минаю» на выезде», – сказал Козьбан.

Матч «Минай» – «Александрия» состоится 31 июля. Начало встречи – в 17:00.

Данный прогноз является мнением эксперта и не гарантирует выигрыша в букмекерской конторе.

Дмитрий Козьбан, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности