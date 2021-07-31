БЕССМЕРТНЫЙ: «Ребята проделали большой объем работы, но концовку смазали»

Наставник «Львова» Анатолий Бессмертный ответил на вопросы журналистов после домашнего матча с «Шахтером» (0:3) во 2-м туре УПЛ:

– В любой игре первая задача – не пропустить. С этим мы справлялись. Немного не хватило выбежать в контратаки – защитники «Шахтера» хорошо перекрывали нам зоны. Считаю, мы провели неплохой матч, до 70-й минуты и держались, и начали выбегать, предлагать контригру. В каких-то моментах чуть не хватило концентрации. Но ребята проделали большой объем работы, мне за них не стыдно. Я очень благодарен им за эту игру, но концовку мы немного смазали.

– Вы пропустили, после того как Ренан не использовал отличный выход почти один на один. Насколько это повлияло? Почувствовали, что команда в тот момент поняла, что у нее не идет?

– Видите, Бог нам давал шанс, и, если бы Ренан решил тот эпизод, забил гол, нам было бы лучше и легче. Этот мяч нас окрылил бы. Так случилось: не забиваешь ты – забивают тебе. И все же у нас замены не так сыграли, как хотелось бы, не так, как мы рассчитывали.