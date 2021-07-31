Семь голов на двоих. Генк проиграл Остенде накануне матча ЛЧ с Шахтером

В Бельгии прошел матч 2-го тура национального чемпионата.
«Генк» проиграл на своем поле команде «Остенде» со счетом 3:4. В матче было забито 7 голов.
Напомним, что «Генк» является соперником «Шахтера» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, эти поединки пройдут 3 и 10 августа.
Чемпионат Бельгии. 2-й тур
Генк – Остенде – 3:4
Голы: Хейнен, 20, Бонгонда, 30, 60 – Квасина, 32, М. Гуйе, 49, Амброз, 62, Якель, 79.
𝗙𝘂𝗹𝗹 𝘁𝗶𝗺𝗲 ▶ 3-4— KRC Genk (@KRCGenkofficial) July 30, 2021
⚽️'s by:
20' 1-0 Heynen (assist Trésor)
30' 2-0 Bongonda (assist Dessers)
32' 2-1 Kvasina
49' 2-2 Gueye
60' 3-2 Bongonda (assist Trésor)
62' 3-3 Ambrose
79' 3-4 Jäkel#krcgenk #mijnploeg #gnkkvohttps://t.co/2fvZwFqAMA
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.