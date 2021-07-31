2-й тур
Генк
3 : 4
Остенде
30.07.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Семь голов на двоих. Генк проиграл Остенде накануне матча ЛЧ с Шахтером

Для бельгийского вице-чемпиона разминка накануне важного матча не удалась

  • 31.07.2021 00:45
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Семь голов на двоих. Генк проиграл Остенде накануне матча ЛЧ с Шахтером
© ФК Генк

В Бельгии прошел матч 2-го тура национального чемпионата.

«Генк» проиграл на своем поле команде «Остенде» со счетом 3:4. В матче было забито 7 голов.

Напомним, что «Генк» является соперником «Шахтера» в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов, эти поединки пройдут 3 и 10 августа.

Чемпионат Бельгии. 2-й тур

Генк  Остенде  3:4

Голы: Хейнен, 20, Бонгонда, 30, 60 – Квасина, 32, М. Гуйе, 49, Амброз, 62, Якель, 79.

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Источник — Sport.ua

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