Виталий МИКОЛЕНКО: «Не вижу смысла думать о другом клубе»

Защитник «Динамо» Киев Виталий Миколенко рассказал о том, как реагирует на слухи о возможном переходе в большой европейский клуб:
«Я обращал на это внимание, когда мне было 19 лет, когда первые такие слухи только появились.
А сейчас я четко знаю свои задачи, мне нужно играть за «Динамо». Я отдаюсь на 100% и вообще не вижу смысла думать о другом клубе или переходе».
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Источник — Бомбардир
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«Ни визу жмысла тумать а тгугом клюбе»
Ты уже показал что ты лох на Евро
Ты уже показал что ты лох на Евро
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