Виталий МИКОЛЕНКО: «Не вижу смысла думать о другом клубе»

Защитник «Динамо» - о своем будущем

  • 30.07.2021 21:37
  • 604 просмотра
  • 7 комментариев
Виталий МИКОЛЕНКО: «Не вижу смысла думать о другом клубе»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Защитник «Динамо» Киев Виталий Миколенко рассказал о том, как реагирует на слухи о возможном переходе в большой европейский клуб:

«Я обращал на это внимание, когда мне было 19 лет, когда первые такие слухи только появились.

А сейчас я четко знаю свои задачи, мне нужно играть за «Динамо». Я отдаюсь на 100% и вообще не вижу смысла думать о другом клубе или переходе».

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Источник — Бомбардир

(1 голос)

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Комментарии
    Fragma1
    online
      Fragma1, 30.07.2021 22:05
    0
    Конечно нет смысла, дома миллионами кормят, нах развиваться и к чему то стремится...
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.07.2021 22:04
    0
    zeka23, 30.07.2021 21:46
    «Ни вижу смысла" пишется через "не", безграмотные.
    я ржу
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 22:01
    +1
    Отлично , лучший ЛЗ страны , рады видеть в стане Чемпиона
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 30.07.2021 21:54
    -1
    zeka23, 30.07.2021 21:46
    «Ни вижу смысла" пишется через "не", безграмотные.
    Надо было написать так:
    «Ни визу жмысла тумать а тгугом клюбе»
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 30.07.2021 21:46
    +1
    «Ни вижу смысла" пишется через "не", безграмотные.
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 30.07.2021 21:40
    +3
    Да кому ты деревянный нужен в Европе??
    Ты уже показал что ты лох на Евро
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 30.07.2021 21:38
    0
    Хороша гра - достойний клуб.
    Ссылка
    smart-Forever
    online
      smart-Forever, 30.07.2021 21:40
    +3
    Да кому ты деревянный нужен в Европе??
    Ты уже показал что ты лох на Евро
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 22:01
    +1
    Отлично , лучший ЛЗ страны , рады видеть в стане Чемпиона
    Ссылка
    zeka23
      zeka23, 30.07.2021 21:46
    +1
    «Ни вижу смысла" пишется через "не", безграмотные.
    Ссылка
    Fragma1
    online
      Fragma1, 30.07.2021 22:05
    0
    Конечно нет смысла, дома миллионами кормят, нах развиваться и к чему то стремится...
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.07.2021 22:04
    0
    zeka23, 30.07.2021 21:46
    «Ни вижу смысла" пишется через "не", безграмотные.
    я ржу
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 30.07.2021 21:38
    0
    Хороша гра - достойний клуб.
    Ссылка
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