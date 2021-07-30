Львов – Шахтер. Известны стартовые составы

Команды сыграют во втором туре УПЛ

  • 30.07.2021 18:19
  • 949 просмотров
  • 3 комментария
Львов – Шахтер. Известны стартовые составы
© ФК Шахтер Донецк

Сегодня, 30 июля «Львов» во втором туре УПЛ примет «Шахтер». Начало матча – в 19:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч:

«Львов»: Костык, Романчук, Махмутович, Якимец, Брикнер, Эрнест, Чирьяк, Шина, Политыло, Бусько, Ныч
Запас: Ильющенков, Альваро, Крушинский, Хамелюк, Семенив, Зозуля, Ренан, Михоби

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Соломон, Тете, Траоре
Запас: Пятов, Витао, Майкон, Дентиньо, Марлос, Мудрик, Конопля, Исмаили, Педриньо

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Источник — УПЛ

(3 голоса)

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Комментарии
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 18:47
    0
    Исмаили уже в запасе.. отлично
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.07.2021 18:45
    0
    Cherevik22, 30.07.2021 18:41
    Де Коноплянка? 🤔🧐
    Перешёл в Кировоградскую зирочку
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 30.07.2021 18:41
    0
    Де Коноплянка? 🤔🧐
    Ссылка
    _-AK228
    online
      _-AK228, 30.07.2021 18:47
    0
    Исмаили уже в запасе.. отлично
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 30.07.2021 18:45
    0
    Cherevik22, 30.07.2021 18:41
    Де Коноплянка? 🤔🧐
    Перешёл в Кировоградскую зирочку
    Ссылка
    Cherevik22
    online
      Cherevik22, 30.07.2021 18:41
    0
    Де Коноплянка? 🤔🧐
    Ссылка
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