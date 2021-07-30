Львов – Шахтер. Известны стартовые составы

Сегодня, 30 июля «Львов» во втором туре УПЛ примет «Шахтер». Начало матча – в 19:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч:
«Львов»: Костык, Романчук, Махмутович, Якимец, Брикнер, Эрнест, Чирьяк, Шина, Политыло, Бусько, Ныч
Запас: Ильющенков, Альваро, Крушинский, Хамелюк, Семенив, Зозуля, Ренан, Михоби
«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Маркос Антонио, Алан Патрик, Соломон, Тете, Траоре
Запас: Пятов, Витао, Майкон, Дентиньо, Марлос, Мудрик, Конопля, Исмаили, Педриньо
Источник — УПЛ
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.