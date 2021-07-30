Олег КУДРИК: «Считаю, что Динамо снова выиграет чемпионат»

Вратарь «Мариуполя» видит команду Мирчи Луческу фаворитом

  • 30.07.2021 16:16
  • 1151 просмотр
  • 3 комментария
Олег КУДРИК: «Считаю, что Динамо снова выиграет чемпионат»
© Instagram. Олег Кудрик

24-летний голкипер «Маруиполя» Олег Кудрик рассказал о целях своего клуба на сезон, а также назвал команду, у которой наивысшие шансы стать чемпионом.

– Какая задача стоит перед «Мариуполем»?
– В плане турнирной таблицы нам ничего не говорили, а в общем показывать хороший футбол, атакующий, современный, играть больше с мячом, всегда на атаку, смело. Я думаю, что надо играть каждый матч на победу, тем более, что у нас молодая команда, поэтому должны расти сами, как футболисты и тренеры развиваются вместе с нами, а там посмотрим, как будет дальше.

– Как думаешь, кто выиграет УПЛ в этом сезоне?
– Считаю, что «Динамо» выиграет. Мне кажется, что «Динамо» при Луческу команда более сыгранная, знают, что делать на футбольном поле. Они показывают хороший футбол, мне нравится. Ничего не могу сказать о Де Дзерби, потому что видел только один матч против «Ингульца».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    norma_zap
    online
      norma_zap, 30.07.2021 16:23
    +3
    После 1 матча от Шахтера и 0 матчей от Динамо, как-то рановато называть кого-то чемпионом. Пока 50/50
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 16:23
    -1
    __Funny_Cat__, 30.07.2021 16:23
    Мнение вполне обоснованное и логичное
    Но в шахтёре -2 могут не оценить , и набрать ещё пачку вратарей у первой команды , на смену Кузыку.
    * пардон Кудрыку
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 16:23
    +1
    Мнение вполне обоснованное и логичное
    Но в шахтёре -2 могут не оценить , и набрать ещё пачку вратарей у первой команды , на смену Кузыку.
    Ссылка
    norma_zap
    online
      norma_zap, 30.07.2021 16:23
    +3
    После 1 матча от Шахтера и 0 матчей от Динамо, как-то рановато называть кого-то чемпионом. Пока 50/50
    Ссылка
    __Funny_Cat__
    online
      __Funny_Cat__, 30.07.2021 16:23
    +1
    Мнение вполне обоснованное и логичное
    Но в шахтёре -2 могут не оценить , и набрать ещё пачку вратарей у первой команды , на смену Кузыку.
    Ссылка
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