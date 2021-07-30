Олег КУДРИК: «Считаю, что Динамо снова выиграет чемпионат»

24-летний голкипер «Маруиполя» Олег Кудрик рассказал о целях своего клуба на сезон, а также назвал команду, у которой наивысшие шансы стать чемпионом.
– Какая задача стоит перед «Мариуполем»?
– В плане турнирной таблицы нам ничего не говорили, а в общем показывать хороший футбол, атакующий, современный, играть больше с мячом, всегда на атаку, смело. Я думаю, что надо играть каждый матч на победу, тем более, что у нас молодая команда, поэтому должны расти сами, как футболисты и тренеры развиваются вместе с нами, а там посмотрим, как будет дальше.
– Как думаешь, кто выиграет УПЛ в этом сезоне?
– Считаю, что «Динамо» выиграет. Мне кажется, что «Динамо» при Луческу команда более сыгранная, знают, что делать на футбольном поле. Они показывают хороший футбол, мне нравится. Ничего не могу сказать о Де Дзерби, потому что видел только один матч против «Ингульца».
Источник — Meta-ratings.com.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Но в шахтёре -2 могут не оценить , и набрать ещё пачку вратарей у первой команды , на смену Кузыку.
Но в шахтёре -2 могут не оценить , и набрать ещё пачку вратарей у первой команды , на смену Кузыку.
Но в шахтёре -2 могут не оценить , и набрать ещё пачку вратарей у первой команды , на смену Кузыку.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.