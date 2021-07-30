Жуниор МОРАЕС: «Говорил с Де Дзерби. Хочу быстрее вернуться в Шахтер»

Форвард «Шахтера» Жуниор Мораес, который восстанавливается после серьезной травмы колена, рассказал о своей реабилитации.
«Сейчас прохожу реабилитацию на базе клуба «Коринтианс». Активно работаю, чтобы как можно скорее вернуться в команду. Каждый день - новый вызов, работаю трижды в день. Боли и дискомфорта уже нет, поэтому чувствую себя отлично».
«Далее - адаптация к беговой работе. Конечно, слежу за «Шахтером». Уже говорил с новым тренером Де Дзерби. Хочу как можно быстрее вернуться и начать работу с ним».
«Уверен, сезон будет успешным», - сказад Мораес.
Ожидается, что игрок сможет вернуться в игру лишь ближе к концу года. При этом контракт с клубом завершается в декабре.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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