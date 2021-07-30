Футболы покажут матчи Шахтера и Колоса в квалификации еврокубков

«Горняки» сыграют с «Генком», команда из Ковалевки — с «Шахтером» из Караганды

  • 30.07.2021 10:35
  • 564 просмотра
  • 1 комментарий
Футболы покажут матчи Шахтера и Колоса в квалификации еврокубков
© ФК Шахтер Донецк

Телеканалы «Футбол 1/2/3» будут транслировать матчи «Шахтера» и «Колоса» в квалификации еврокубков.

Об этом заявил шеф-продюсер каналов «Футбол 1/2/3» Иван Гресько.

В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шахтер» встретится с бельгийским «Генком». Поединки пройдут 3 и 10 августа.

«Колос» сыграет с карагандинским «Шахтером» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Игры состоятся 5 и 12 августа.

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(1 голос)

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Комментарии
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.07.2021 11:00
    0
    Только можно , пожалуйста , без трансляции матов в прямом эфире и в следующий раз позвать комментатора , а то его квалификация была не выше чем Ворсклы в текущем матче ….
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 30.07.2021 11:00
    0
    Только можно , пожалуйста , без трансляции матов в прямом эфире и в следующий раз позвать комментатора , а то его квалификация была не выше чем Ворсклы в текущем матче ….
    Ссылка
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