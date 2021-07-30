Футболы покажут матчи Шахтера и Колоса в квалификации еврокубков

Телеканалы «Футбол 1/2/3» будут транслировать матчи «Шахтера» и «Колоса» в квалификации еврокубков.
Об этом заявил шеф-продюсер каналов «Футбол 1/2/3» Иван Гресько.
В третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов «Шахтер» встретится с бельгийским «Генком». Поединки пройдут 3 и 10 августа.
«Колос» сыграет с карагандинским «Шахтером» в третьем квалификационном раунде Лиги конференций. Игры состоятся 5 и 12 августа.
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