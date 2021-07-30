Вест Хэм дает 25 миллионов евро за защитника Челси

«Вест Хэм» попытается заполучить защитника «Челси» Курта Зума.
Как сообщает инсайдер Николо Скира, «молотобойцы» начали с игроком переговоры.
Ожидается, что «Вест Хэм» готов отдать «Челси» 25 миллионов евро. Однако «Челси» же планируют отправить Зума в «Севилью».
В минувшем розыгрыше чемпионата Англии защитник провел 24 матча и забил пять голов.
Ранее сообщалось, «Вест Хэм» собирается купить защитника «Ливерпуля».
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — твиттер Николо Скиры
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.