Вест Хэм дает 25 миллионов евро за защитника Челси

Лондонцы намерены подписать Курта Зума

  • 30.07.2021 09:34
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Вест Хэм дает 25 миллионов евро за защитника Челси
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Вест Хэм» попытается заполучить защитника «Челси» Курта Зума.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, «молотобойцы» начали с игроком переговоры. 

Ожидается, что «Вест Хэм» готов отдать «Челси» 25 миллионов евро. Однако «Челси» же планируют отправить Зума в «Севилью».

В минувшем розыгрыше чемпионата Англии защитник провел 24 матча и забил пять голов.

Ранее сообщалось, «Вест Хэм» собирается купить защитника «Ливерпуля».

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Источник — твиттер Николо Скиры

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