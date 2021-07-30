Траоре объяснил, почему покинул Аякс ради Шахтера

Буркиниец хотел получать больше игровой практики

  • 30.07.2021 09:12
  • 1593 просмотра
  • 2 комментария
Траоре объяснил, почему покинул Аякс ради Шахтера
© ФК Шахтер. Лассина Траоре

Летний новичок «Шахтера» Лассина Траоре рассказал, чем обосновывается его решение перебраться из «Аякса» в стан «горняков».

«Это из-за игрового времени. Я молод, и сейчас самое время играть как можно больше. Я выбрал «Шахтер» из-за проекта, из-за их стиля игры, из-за того, что клуб играет по-европейски, как «Аякс», и, конечно, из-за тренера. Тренер, приехавший из «Сассуоло» (Роберто Де Дзерби – прим. ред.), хотел, чтобы я перешел в «Шахтер». Он мог работать в топ-клубах Серии А, а меня считает идеальным нападающим для своей системы игры. Такой подход вселяет уверенность».

«С «Шахтером» я хочу сыграть в Лиге чемпионов. Что будет дальше? Пока я сосредоточен исключительно на «Шахтере», - сказал Траоре в интервью Ajax Showtime.

Напомним, «Шахтер» заплатил за Траоре 10 миллионов евро. Буркиниец уже успел отличиться дебютным забитым мячом за «горняков» в поединке первого тура УПЛ против «Ингульца».

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(3 голоса)

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Комментарии
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 30.07.2021 09:43
    0
    Ktoto, 30.07.2021 09:15
    ахахахах бабки схотел вот и все
    нет...
    только ради игрового времени и тренера
    Ссылка
    Ktoto
    online
      Ktoto, 30.07.2021 09:15
    -3
    ахахахах бабки схотел вот и все
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 30.07.2021 09:43
    0
    Ktoto, 30.07.2021 09:15
    ахахахах бабки схотел вот и все
    нет...
    только ради игрового времени и тренера
    Ссылка
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