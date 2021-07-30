Траоре объяснил, почему покинул Аякс ради Шахтера

Летний новичок «Шахтера» Лассина Траоре рассказал, чем обосновывается его решение перебраться из «Аякса» в стан «горняков».

«Это из-за игрового времени. Я молод, и сейчас самое время играть как можно больше. Я выбрал «Шахтер» из-за проекта, из-за их стиля игры, из-за того, что клуб играет по-европейски, как «Аякс», и, конечно, из-за тренера. Тренер, приехавший из «Сассуоло» (Роберто Де Дзерби – прим. ред.), хотел, чтобы я перешел в «Шахтер». Он мог работать в топ-клубах Серии А, а меня считает идеальным нападающим для своей системы игры. Такой подход вселяет уверенность».

«С «Шахтером» я хочу сыграть в Лиге чемпионов. Что будет дальше? Пока я сосредоточен исключительно на «Шахтере», - сказал Траоре в интервью Ajax Showtime.

Напомним, «Шахтер» заплатил за Траоре 10 миллионов евро. Буркиниец уже успел отличиться дебютным забитым мячом за «горняков» в поединке первого тура УПЛ против «Ингульца».