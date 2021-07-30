В Манчестер Юнайтед вспышка коронавируса

«Манчестер Юнайтед» выпустил заявление о том, что в клубе обнаружена вспышку Covid-19 в команде. Не называя конкретных имен игроков, английский клуб отметил, что во время тестирования в четверг было обнаружено «небольшое количество положительных случаев».

В качестве меры предосторожности руководство клуба решило отменить товарищескую встречу с «Престоном» и изолировало работников МЮ, которые могут быть заражены коронавирусом.

Ранее сообщалось, что Погба отказался продлевать контракт с «Манчестер Юнайтед».