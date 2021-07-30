ВИДЕО. Аргентинский арбитр передразнивал зрителей прямо во время матча

Забавный эпизод произошел в поединке Примера-дивизиона Аргентины «Годой Крус» — «Атлетико Тукуман» (1:2).

В добавленное ко второму тайму время игрок «Атлетико Тукуман» упал на газон, и 46-летний судья Нестор Питана остановил игру. Фанаты клуба «Годой Крус» отреагировали на решение арбитра недовольным свистом, в ответ на что Питана стал их передразнивать.