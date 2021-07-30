ВИДЕО. Металлист 1925 провел тренировку в Ковалевке

Харьковский «Металлист 1925» вечером в четверг, 29 июля, провел тренировку в Ковалевке.
В пятницу, 30 июля, харьковчане сыграют с «Колосом» в рамках 2-го тура УПЛ. Поединок состоится на стадионе «Колос». Встреча начнется в 21:00.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — ФК Металлист 1925
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.