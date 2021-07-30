Ефим КОНОПЛЯ: «На еврокубки будем настраиваться после победы над Львовом»

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля высказался о грядущем матче второго тура УПЛ против «Львова».

«Конечно, победа в первом туре - важный фактор. Любая победа добавляет уверенности. В принципе для нас ничего не изменилось. Для нас каждые три очка важны.

Во «Львове» много легионеров. К ним в конце прошлого сезона пришел хороший тренер, который собрал команду. Действительно вывел их на несколько иной уровень, разнится с тем, который был по ходу сезона. В принципе команда может преподнести сюрпризы, так что нужно ожидать всего.

У нас каждый ближний матч - как последний. На каждый матч нужно настраиваться отдельно, а на еврокубки будем настраиваться уже после сыгранной встречи», - сказал Конопля.

Матч «Львов» - «Шахтер» состоится 30 июля в 19:00