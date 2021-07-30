Ефим КОНОПЛЯ: «На еврокубки будем настраиваться после победы над Львовом»

Игрок «Шахтаря» настраивается на матч второго тура УПЛ

  • 30.07.2021 08:10
  • 393 просмотра
  • 3 комментария
Ефим КОНОПЛЯ: «На еврокубки будем настраиваться после победы над Львовом»
© shakhtar.com

Защитник «Шахтера» Ефим Конопля высказался о грядущем матче второго тура УПЛ против «Львова».

«Конечно, победа в первом туре - важный фактор. Любая победа добавляет уверенности. В принципе для нас ничего не изменилось. Для нас каждые три очка важны.

Во «Львове» много легионеров. К ним в конце прошлого сезона пришел хороший тренер, который собрал команду. Действительно вывел их на несколько иной уровень, разнится с тем, который был по ходу сезона. В принципе команда может преподнести сюрпризы, так что нужно ожидать всего.

У нас каждый ближний матч - как последний. На каждый матч нужно настраиваться отдельно, а на еврокубки будем настраиваться уже после сыгранной встречи», - сказал Конопля.

Матч «Львов» - «Шахтер» состоится 30 июля в 19:00

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    APL
    online
      APL, 30.07.2021 09:15
    +1
    Владимир Пидвирный, 30.07.2021 09:12
    Який заголовок яскравий - після перемоги над Львовом. Де там в тексті такий вислів знайти не можу.
    Тільки хотів про це написати, адміни спірт.юа вміють тільки банити, а ось писати це не їхнє
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 30.07.2021 09:12
    +2
    Який заголовок яскравий - після перемоги над Львовом. Де там в тексті такий вислів знайти не можу.
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 30.07.2021 08:18
    +1
    ну очччень будет наряжжжённый матч !!!
    запасайтесь пивком для разрядки
    Ссылка
    Владимир Пидвирный
    online
      Владимир Пидвирный, 30.07.2021 09:12
    +2
    Який заголовок яскравий - після перемоги над Львовом. Де там в тексті такий вислів знайти не можу.
    Ссылка
    APL
    online
      APL, 30.07.2021 09:15
    +1
    Владимир Пидвирный, 30.07.2021 09:12
    Який заголовок яскравий - після перемоги над Львовом. Де там в тексті такий вислів знайти не можу.
    Тільки хотів про це написати, адміни спірт.юа вміють тільки банити, а ось писати це не їхнє
    Ссылка
    Burevestnik
    online
      Burevestnik, 30.07.2021 08:18
    +1
    ну очччень будет наряжжжённый матч !!!
    запасайтесь пивком для разрядки
    Ссылка
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