Триппьер готов подождать, чтобы перейти в Манчестер Юнайтед

30-летний английский правый защитник мадридского «Атлетико» Киран Триппьер готов подождать до закрытия трансферного окна, чтобы перейти в «Манчестер Юнайтед».

«Красные дьяволы» заинтересованы в подписании футболиста, но им нужно избавиться от нескольких игроков, чтобы освободить необходимые финансовые ресурсы для заключения сделки. Ранее «Манчестер Юнайтед» потратил около $167 миллионов на Джейдона Санчо и Рафаэля Варана.

При этом «МЮ» не хочет платить за Триппьера $42 миллиона, которые требует «Атлетико», считая цену завышенной.

В минувшем сезоне Триппьер провел за «Атлетико» 35 матчей во всех турнирах, где отдал 6 результативных передач.